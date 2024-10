.com - Inzaghi-ultras, Spalletti: “Mai ricevuto chiamate, ma so riattaccare”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone, né a Milano né in altri momenti della mia carriera”. Lucianoha commentato, ai microfoni di Raisport, l’inchiesta Inter-, per cui è stato ascoltato anche l’allenatore nerazzurro Simonecome persona informata dei fatti. “Non mi è mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso”, ha continuato il il ct della Nazionale, “perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so”.ha poi parlato della partita di questa sera contro il Belgio, in programma alle 20.