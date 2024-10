Inter, Barella corre già: l’obiettivo è esserci per la Roma dopo l’infortunio, la situazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime sul possibile ritorno in campo di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, per la sfida di Serie A contro la Roma Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella starebbe facendo di tutto per recuperare in tempi record dal problema muscolare alla coscia destra che lo ha recentemente colpito. dopo aver Calcionews24.com - Inter, Barella corre già: l’obiettivo è esserci per la Roma dopo l’infortunio, la situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime sul possibile ritorno in campo di Nicolò, centrocampista dell’, per la sfida di Serie A contro laSecondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolòstarebbe facendo di tutto per recuperare in tempi record dal problema muscolare alla coscia destra che lo ha recentemente colpito.aver

Barella punta al rientro con la Roma e sposa sempre di più il progetto Inter - Barella rientro. Esiste un Inter con Barella e una senza e la differenza è evidente a tutti, basta vedere le ultime prestazioni in fase di difesa dei nerazzurri. Il centrocampista sardo oltre a un... (Ilnerazzurro.it)

