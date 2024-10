In attesa della targa Tenco, Setak pubblica “Figli della storia” con Simone Cristicchi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 17 ottobre sul palco del teatro Ariston di Sanremo riceverà la targa Tenco 2024 per il miglior album in dialetto, ma intanto Setak pubblica il nuovo singolo estratto da Assamanù: “Figli della storia” con Simone Cristicchi.Il brano è in rotazione radiofonica e online ed è accompagnato da un Ilpescara.it - In attesa della targa Tenco, Setak pubblica “Figli della storia” con Simone Cristicchi Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 17 ottobre sul palco del teatro Ariston di Sanremo riceverà la2024 per il miglior album in dialetto, ma intantoil nuovo singolo estratto da Assamanù: “” con.Il brano è in rotazione radiofonica e online ed è accompagnato da un

Setak : online il video di “Figli della Storia” feat Simone Cristicchi. Il 17 ottobre sul palco dell’Ariston per ricevere la Targa Tenco - Ogni fotogramma sembra scandire il passare delle generazioni, rappresentando l’importanza della memoria, che deve essere tramandata e preservata per costruire il futuro. Il videoclip di “Figli della storia”, girato in bianco e nero per la regia di Giuseppe La Rosa, evoca un viaggio intimo e riflessivo nel passato mettendolo in relazione con il nostro presente e il nostro futuro. (Romadailynews.it)