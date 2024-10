In arrivo dei fondi all'università di Cassino per il diritto agli studi nelle carceri (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’università, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il Frosinonetoday.it - In arrivo dei fondi all'università di Cassino per il diritto agli studi nelle carceri Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale,Enti locali e all’, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecomuseo Idro - in arrivo fondi dalla Regione - "Nel triennio sono previsti – conclude Quadrifoglio – l’allestimento percorso in esterno per bambini; la realizzazione cartellonistica informativa/totem e l’organizzazione di un grande evento annuale in occasione della Giornata mondiale sull’acqua. Questo intervento vuole segnare una spinta sempre più decisa nella direzione del miglioramento dell’offerta di servizi culturali rivolta a musei e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il nuovo Umberto I a Pietralata sarà costruito con i fondi dell'Inail. In arrivo un miliardo - 8 miliardi per realizzare, oltre all’Umberto I, altri cinque ospedali: Tiburtino (379 milioni), ospedale di Latina (261 milioni), un nuovo ospedale. . . . Un miliardo di euro per il nuovo Policlinico Umberto I a Pietralata: le risorse arriveranno dall’Inail, nell’ambito di un più ampio stanziamento da 1. (Romatoday.it)

Case Aler : da Regione Lombardia in arrivo fondi per la riqualificazione - Regione Lombardia mette in campo 20.780.000 euro per la riqualificazione di circa 700 alloggi Aler sfitti nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Le... (Sondriotoday.it)