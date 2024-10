Il Nobel per la pace? Non diamolo a nessuno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il toto Nobel per la pace è partito. Qualcuno che si atteggia da bene informato sussurra che l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), la Corte internazionale di giustizia e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres siano tra i favoriti per il premio Nobel per la pace 2024. Per la sua attività in favore delle popolazioni colpite dai conflitti buone chance di vittoria sono attribuite all’UNRWA e al suo alto commissario Philippe Lazzarini. Un premio all’Unrwa riaccenderebbe evidentemente gli animi di chi osteggia le accuse di Israele contro l’agenzia, le stesse che avevano bloccato i finanziamenti di molti paesi, poi ripristinati dopo i risultati di inchieste indipendenti. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il totoper laè partito. Qualcuno che si atteggia da bene informato sussurra che l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), la Corte internazionale di giustizia e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres siano tra i favoriti per il premioper la2024. Per la sua attività in favore delle popolazioni colpite dai conflitti buone chance di vittoria sono attribuite all’UNRWA e al suo alto commissario Philippe Lazzarini. Un premio all’Unrwa riaccenderebbe evidentemente gli animi di chi osteggia le accuse di Israele contro l’agenzia, le stesse che avevano bloccato i finanziamenti di molti paesi, poi ripristinati dopo i risultati di inchieste indipendenti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nobel per la pace : mossa asorpresa del comitato? - Un premio (Nobel) in bilico tra pace e guerra. . Sembrano essere questi i requisiti comuni ai favoriti per il Nobel per la pace 2024. A contenderselo sono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unhcr), la Corte internazionale di giustizia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, […] The post Premio Nobel per la pace ... (Lidentita.it)

Nobel per la pace - da Israele una petizione contro la candidatura dell’Unrwa - Sebbene alcuni esperti suggeriscano che, in un mondo in guerra, potrebbe persino non essere assegnato, al fine di mandare un messaggio forte, fra i papabili ci sono anche Antonio Guterres, Volodymyr Zelensky e l’Unrwa. Alla vigilia dell’assegnazione del Nobel, più di 30 mila persone hanno firmato una petizione per chiedere di riconsiderare la candidatura. (Lettera43.it)

Nobel Pace 2024 - domani l’annuncio. Chi sono i favoriti - Domani, venerdì 11 ottobre, verrà annunciato il vincitore del premio Nobel per la Pace 2024. Quest’anno il Nobel Prize ha ricevuto 286 candidature. (Imolaoggi.it)