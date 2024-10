Il movimento Nihon Hidankyo vince il Nobel per la Pace (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Oslo, il Comitato norvegese ha assegnato il Premio Nobel 2024 per la Pace all'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, "per i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate". L'associazione è nata in risposta agli attacchi atomici dell’agosto 1945 su iniziativa dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha, che hanno lavorato per aumentare la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari. Ilfoglio.it - Il movimento Nihon Hidankyo vince il Nobel per la Pace Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Oslo, il Comitato norvegese ha assegnato il Premio2024 per laall'organizzazione giapponese, "per i suoi sforzi volti a realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso testimonianze che le armi nucleari non dovranno mai più essere utilizzate". L'associazione è nata in risposta agli attacchi atomici dell’agosto 1945 su iniziativa dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha, che hanno lavorato per aumentare la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari.

