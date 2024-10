I progetti della Juve per lo Stadium, la crisi di Malagò e Gravina, Oaktree irritata: i rumors pallonari (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus inaugurava 13 anni fa lo Stadium di proprietà, nato sulle macerie del vecchio Delle Alpi, a sua volta ereditato dalla città di Torino dalle scorie di calcestruzzo degli imponenti investimenti per il Mondiale 1990 organizzato e disputato in Italia. Per un costo complessivo di 155 milioni di euro, la Juve si assicurava la gestione diretta (ossia uno stadio di proprietà del club, il primo nel nostro Paese, con diritto di superficie concesso dal Comune di Torino) di un impianto sportivo ridotto da 77 mila posti a poco meno di 42 mila. Nel frattempo la Juventus di Andrea Agnelli, sempre con l’avallo e anzi la spinta di John Elkann, ha costruito sede e nuovi campi di allenamento nell’area della cosiddetta Continassa, riqualificando terreni adiacenti lo Stadium per 188 mila ulteriori metri quadrati. John Elkann con Maurizio Scanavino (Getty). Lettera43.it - I progetti della Juve per lo Stadium, la crisi di Malagò e Gravina, Oaktree irritata: i rumors pallonari Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lantus inaugurava 13 anni fa lodi proprietà, nato sulle macerie del vecchio Delle Alpi, a sua volta ereditato dalla città di Torino dalle scorie di calcestruzzo degli imponenti investimenti per il Mondiale 1990 organizzato e disputato in Italia. Per un costo complessivo di 155 milioni di euro, lasi assicurava la gestione diretta (ossia uno stadio di proprietà del club, il primo nel nostro Paese, con diritto di superficie concesso dal Comune di Torino) di un impianto sportivo ridotto da 77 mila posti a poco meno di 42 mila. Nel frattempo lantus di Andrea Agnelli, sempre con l’avallo e anzi la spinta di John Elkann, ha costruito sede e nuovi campi di allenamento nell’areacosiddetta Continassa, riqualificando terreni adiacenti loper 188 mila ulteriori metri quadrati. John Elkann con Maurizio Scanavino (Getty).

