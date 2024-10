Federica Sciarelli festeggia 20 anni di conduzione di “Chi l’ha visto?” con una torta a tema (Di venerdì 11 ottobre 2024) 20 anni di Chi l'ha visto? con torta speciale per Federica Sciarelli L'articolo Federica Sciarelli festeggia 20 anni di conduzione di “Chi l’ha visto?” con una torta a tema proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Federica Sciarelli festeggia 20 anni di conduzione di “Chi l’ha visto?” con una torta a tema Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 20di Chi l'ha? conspeciale perL'articolo20didi “Chi?” con unaproviene da Novella 2000.

Federica Sciarelli festeggia 20 anni di “Chi l’ha Visto?” - Era il 13 settembre 2004 quando l’ex giornalista del TG3 ereditò da Daniela Poggi la trasmissione, iniziando un percorso ricco di soddisfazioni ma anche di grandi ‘pensieri’ e forti dubbi. Come ha ammesso la stessa conduttrice in diverse occasioni, le ricerche di persone scomparse e le storie di crimini e morti entrano inevitabilmente a far parte della sua vita quotidiana, perché la mole di ... (Davidemaggio.it)

Era il 13 settembre 2004 quando l'ex giornalista del TG3 ereditò da Daniela Poggi la trasmissione, iniziando un percorso ricco di soddisfazioni ma anche di grandi 'pensieri' e forti dubbi. Come ha ammesso la stessa conduttrice in diverse occasioni, le ricerche di persone scomparse e le storie di crimini e morti entrano inevitabilmente a far parte della sua vita quotidiana, perché la mole di lavoro di Chi l'ha Visto? non si limita alla diretta. Una vicinanza al cittadino, però, che supera ogni timore e anche la volontà – dichiarata – di volersi prendere qualche volta una pausa.

