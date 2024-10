“Espulsione, è grave”. Grande Fratello, scoppia il caso proprio su un concorrente vip: brutte cose (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello, l’attore americano Clayton Norcross, celebre per il suo ruolo in Beautiful, ha sempre mantenuto un comportamento pacato ed elegante. Tuttavia, durante la festa a tema “Giefferton”, ispirata alla serie Bridgerton, Norcross ha compiuto una serie di gesti e pronunciato parole che potrebbero compromettere la sua permanenza nel reality. La serata, che era iniziata in allegria con brindisi e risate tra i concorrenti, ha preso una piega inaspettata quando Clayton ha pronunciato frasi offensive. Mentre i gieffini erano radunati in giardino per chiacchierare, alcune parole di Norcross hanno attirato l’attenzione degli altri inquilini. “Oddio ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto ‘che è una t***a’. È un’offesa brutta”, ha esclamato Shaila Gatta, mentre Javier ha aggiunto: “Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo. Tuttivip.it - “Espulsione, è grave”. Grande Fratello, scoppia il caso proprio su un concorrente vip: brutte cose Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella casa del, l’attore americano Clayton Norcross, celebre per il suo ruolo in Beautiful, ha sempre mantenuto un comportamento pacato ed elegante. Tuttavia, durante la festa a tema “Giefferton”, ispirata alla serie Bridgerton, Norcross ha compiuto una serie di gesti e pronunciato parole che potrebbero compromettere la sua permanenza nel reality. La serata, che era iniziata in allegria con brindisi e risate tra i concorrenti, ha preso una piega inaspettata quando Clayton ha pronunciato frasi offensive. Mentre i gieffini erano radunati in giardino per chiacchierare, alcune parole di Norcross hanno attirato l’attenzione degli altri inquilini. “Oddio ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto ‘che è una t***a’. È un’offesa brutta”, ha esclamato Shaila Gatta, mentre Javier ha aggiunto: “Ha sbagliato termine, è un tantino fuori luogo.

