Elettra Lamborghini, rivelazione choc sull'uragano Milton: "Ecco la verità"

Personaggi Tv. Sempre molto attiva sui social, Elettra Lamborghini ha voluto aggiornare i suoi follower riguardo alla situazione in Florida, che sta facendo i conti in questi conti con la potenza distruttrice dell'uragano Milton. Le notizie che sono arrivate in questi giorni dagli Stati Uniti sono preoccupanti: da alcuni giorni, infatti, la tempesta ha costretto milioni di persone a lasciare le proprie abitazioni. La cantante, che in questo momento si trova a Miami, ha raccontato ciò che sta succedendo in questi giorni.

“Uragano Milton? Non so cosa vi raccontino in Italia - ma qui c’è il sole. Tanto vento e basta” - Quindi ha invitato i fan a diffidare dei video allarmistici che circolano online, spesso non aggiornati o riferiti ad altri uragani: “Ci sono stati danni, ma non qui“, ha precisato. “Non preoccupatevi, qua è tutto ok”. La parte interessata della Florida è Tampa, a 4 ore di macchina da qui”. Elettra ha poi postato uno screenshot preso dal sito Usa Today che mostra il passaggio dell’uragano ... (Ilfattoquotidiano.it)

