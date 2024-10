Ecco come l’Ucraina può e deve entrare nella Nato (e disinnescare la minaccia russa) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden può passare alla storia come il presidente che lascia l’eredità più grande nel percorso di integrazione dell’Ucraina nella Nato, se l’Ucraina dovesse essere invitata a entrare nell’Alleanza atlantica durante il suo mandato. Questo significherebbe anche correggere gli errori delle precedenti amministrazioni democratiche che hanno contribuito alla denuclearizzazione dell’Ucraina – come accaduto durante l’Amministrazione Clinton, quando l’Ucraina ha rinunciato alle sue testate nucleari, e l’amministrazione Obama-Biden, quando l’Ucraina ha rinunciato all’ultima quota delle scorte di uranio altamente arricchito. Formalmente, nonostante la percezione diffusa, non esiste un protocollo con un elenco di criteri specifici per invitare un Paese euro-atlantico nella Nato. Linkiesta.it - Ecco come l’Ucraina può e deve entrare nella Nato (e disinnescare la minaccia russa) Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden può passare alla storiail presidente che lascia l’eredità più grande nel percorso di integrazione del, sedovesse essere invitata anell’Alleanza atlantica durante il suo mandato. Questo significherebbe anche correggere gli errori delle precedenti amministrazioni democratiche che hanno contribuito alla denuclearizzazione delaccaduto durante l’Amministrazione Clinton, quandoha rinunciato alle sue testate nucleari, e l’amministrazione Obama-Biden, quandoha rinunciato all’ultima quota delle scorte di uranio altamente arricchito. Formalmente, nonostante la percezione diffusa, non esiste un protocollo con un elenco di criteri specifici per invitare un Paese euro-atlantico

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kyiv come Bonn? Per l’Ucraina si pensa al caso della Germania Ovest - È in questo contesto che, secondo quanto riportano fonti del Financial Times, nei circoli diplomatici occidentali e anche tra i funzionari ucraini si è cominciato a ragionare ad una soluzione ispirata a quella della Germania dei primi anni della Guerra Fredda. L’adesione fu possibile grazie a una strategia che prevedeva la non accettazione definitiva dei confini imposti e l’impegno a non ... (Formiche.net)

La guerra economica dell’Ucraina - ecco come Kiev ha ristrutturato il proprio debito - Il tutto grazie a una clausola inserita nel programma di assistenza a favore di Kiev, di circa 15,6 miliardi di dollari, concluso dal Fmi nel marzo 2023. Tra questi figurano colossi del calibro di BlackRock, Fidelity, Amundi, Amia Capital e Pimco. Una somma fondamentale sia per l’attuale sforzo bellico sia per il programma del Fondo Monetario Internazionale legato al Paese. (Quifinanza.it)

Come valutare l’appoggio italiano all’Ucraina. L’intervento dell’amm. Caffio - Altro problema italiano è naturalmente quello di un’opinione pubblica non del tutto favorevole ad un coinvolgimento delle Forze armate in missioni a rischio. 51 della Carta, in autotutela difensiva di fronte ad un’aggressione. A monte di tutto c’è il principio di neutralità che implica l’assoluta imparzialità tra le Parti in conflitto e che alcuni Paesi come Svizzera, Malta e Austria hanno ... (Formiche.net)