Lanazione.it - Drusilla Foer è la dea dell’amore ’Venere Nemica’, intensa e crudele

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno lo charme e la simpatia dia inaugurare la stagione di prosa del TeatroDante Carlo Monni di Campi, con lo spettacolo ‘Venerein scena domani sera (ore 21). Uno spettacolo con cui l’artista fiorentina ha ripreso a girare l’Italia dopo un periodo non facile: la cantante, attrice, autrice e icona di stile, a causa di una brutta polmonite, è dovuta stare ferma per sei mesi. Un periodo lunghissimo per chi fa il mestiere di, ma che le ha permesso di "mettersi a nudo con se stessa", come ha raccontato anche di recente quando è stata ospite di ‘Domenica In’. Sei mesi di stop forzato di cui però ha voluto prendere il lato positivo: "Ho avuto modo di prendermi cura di me stessa, ho ripreso a studiare, a leggere; a stare con le persone a cui voglio bene. Non ho visto una ciglia finta per mesi".