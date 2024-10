Daily Crown: il principe George, 'prima di fare il re sarò uno chef' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Londra, 11 ott. (Adnkronos) - prima di essere incoronato re, il principe George vorrebbe fare lo chef anziché prestare servizio, come da tradizione, nelle forze armate. Lo ha dichiarato il proprietario di un ristorante nel Norfolk, dopo che il primogenito di William e Kate ha visitato assieme alla madre e ad altre persone il suo locale. Desmond MacCarthy, proprietario del Wiveton Hall Cafe, vicino a Blakeney, ha mostrato a George il suo forno a legna per pizza e ha detto che il giovane principe era emozionato. Dopo averlo visto, ha dichiarato: "Questo è ciò che voglio fare quando sarò grande!". Parlando di George al Daily Mail, MacCarthy ha affermato: "E' un ragazzo dolce, è venuto qui con i suoi amici, perché Sandringham non è poi così lontano". Purtroppo, però, il principe non potrà lavorare nel ristorante, che chiuderà a novembre dopo 17 anni. Liberoquotidiano.it - Daily Crown: il principe George, 'prima di fare il re sarò uno chef' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Londra, 11 ott. (Adnkronos) -di essere incoronato re, ilvorrebbeloanziché prestare servizio, come da tradizione, nelle forze armate. Lo ha dichiarato il proprietario di un ristorante nel Norfolk, dopo che il primogenito di William e Kate ha visitato assieme alla madre e ad altre persone il suo locale. Desmond MacCarthy, proprietario del Wiveton Hall Cafe, vicino a Blakeney, ha mostrato ail suo forno a legna per pizza e ha detto che il giovaneera emozionato. Dopo averlo visto, ha dichiarato: "Questo è ciò che voglioquandogrande!". Parlando dialMail, MacCarthy ha affermato: "E' un ragazzo dolce, è venuto qui con i suoi amici, perché Sandringham non è poi così lontano". Purtroppo, però, ilnon potrà lavorare nel ristorante, che chiuderà a novembre dopo 17 anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Così il principe William ha rivelato la passione acquatica di George - La piscina era stata chiusa a lungo, ma è stata riaperta dopo aver raccolto 400 mila sterline dal crowdfunding, dal governo e da Sports England, oltre a una donazione anonima della Royal Foundation. È stata la sua prima introduzione al mondo dell’acqua». Un hobby decisamente poco royal: le immersioni subacquee. (Amica.it)

Non bastavano le lezioni in elicottero. Il principe George a 11 anni ha già messo in chiaro l'amore per gli sport estremi. Passione ereditata dalla madre Kate - anche se secondo il protocollo Royal il futuro re dovrebbe astenersi da attività pericolose - . E da ragazza, negli anni del liceo, aveva fatto anche canottaggio con ottimi risultati agonistici. William e George: tale padre, tale figlio guarda le foto ... (Iodonna.it)

Principe George : a 11 anni ha già infranto il protocollo - Il principe George ha solo 11 anni, ma sta già mostrando segnali di non aver paura di fare le cose in modo un po’ diverso. Secondo i media, il futuro erede al trono ha goduto di un’educazione più riservata rispetto a quella del padre William e dello zio, il principe Harry. Non stupisce, dunque, che a soli 11 anni, il principe George abbia già infranto il protocollo. (Velvetmag.it)