«Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like su un intervento che feci in aula contro Meloni per sostenere il salario minimo» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – «Così com’è è il primo cd he ho avuto a 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like su un intervento che feci in aula contro Meloni per sostenere il salario minimo. Da lì l’ha colpito, perché gli ho scritto citando i suoi primi album. Non mi era mai capitato, non avevo mai cantato in vita mia. Ieri arrivavo dal Parlamento, avevo finito alle 6, non ho nemmeno potuto provare, mi sono buttata». Leggi anche › Nazionale cantanti contro Politici: su Rai 1 “La Partita del Cuore” con l’abbraccio tra Schlein e Renzi Così Elly Schlein, segretaria del Pd commenta il duetto con J-Ax mercoledì a Milano, ospite de L’Aria che tira su La7, ricordando di essere “un’aspirante regista, che aspirerà tutta la vita”. Iodonna.it - «Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like su un intervento che feci in aula contro Meloni per sostenere il salario minimo» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – «Così com’è è il primo cd he ho avuto a 11 anni. Con J-Ax cimiunsu uncheinperil. Da lì l’ha colpito,gli ho scritto citando i suoi primi album. Non mi era mai capitato, non avevo mai cantato in vita mia. Ieri arrivavo dal Parlamento, avevo finito alle 6, non ho nemmeno potuto provare, mi sono buttata». Leggi anche › Nazionale cantantiPolitici: su Rai 1 “La Partita del Cuore” con l’abbraccio tra Schlein e Renzi Così Elly Schlein, segretaria del Pd commenta il duetto con J-Ax mercoledì a Milano, ospite de L’Aria che tira su La7, ricordando di essere “un’aspirante regista, che aspirerà tutta la vita”.

