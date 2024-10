Ilfattoquotidiano.it - Coming out day: non abbiate paura di essere persone libere

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mi chiamo Dario, sono nato l’11 ottobre del 1973 e ho 51 anni, compiuti proprio oggi. Non lo dico per dichiarare la mia età o per ricordare la data del mio compleanno, ma perché quest’ultima ricorrenza coincide con ilout day, il giorno della visibilità delleLgbtqia+. E per chi come me è anche un attivista, oltre tutto il resto, questo giorno assume una rilevanza particolare. Se il caso mi ha fatto nascere nel giorno della visibilità delle comunità queer, la decisione di dichiararmi gay è stata un atto di rinascita. Non è stato, fino a qualche anno fa, qualcosa che avveniva senza prendere fiato. Anzi, prima di rivelare la mia identità psichica e sessuale, il mio respiro era a metà. Se ne accorse la mia psicologa: “Hai il respiro bloccato”, mi rivelò. Il mio petto si muoveva poco.