Colto da malore mentre lavora: muore un idraulico (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dolore e sconcerto a Controne, dove un idraulico, residente però a Postiglione, è stato Colto da un improvviso malore mentre lavorava all’interno di un’abitazione privata. Il drammaSul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto fare altro che constatarne il Salernotoday.it - Colto da malore mentre lavora: muore un idraulico Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dolore e sconcerto a Controne, dove un, residente però a Postiglione, è statoda un improvvisova all’interno di un’abitazione privata. Il drammaSul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto fare altro che constatarne il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo colto da malore : soccorso dai carabinieri - La donna ha detto che era senza auto ed il suo bimbo stava male. Il piccolo era in preda ad un malore. I militari della caserma di Trecase stavano percorrendo le strade del centro vesuviano per un normale servizio di controllo del territorio quando hanno sentito, in via Promiscua, una donna urlare che chiedeva aiuto. (Anteprima24.it)

Colto da malore muore alla guida. Auto impazzita ne colpisce un’altra - Un uomo di 71 anni, Stefano Sardelli, ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua auto. I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per cercare di rianimarlo, ma il cuore di Stefano Sardelli non ha più ripreso a battere. Alla guida della seconda vettura era presente una donna di 61 anni, che per fortuna è rimasta ferita in maniera non grave. (Lanazione.it)

Colto da malore - escursionista di San Donà perde i sensi sulla ferrata - Disavventura per un escursionista di 55 anni residente a San Donà di Piave. Domenica mattina è stato colto da malore mentre con altre quattro persone stava risalendo la ferrata del Vajo Scuro, a nord del rifugio Battisti. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday L'uomo... (Veneziatoday.it)