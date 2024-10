.com - Calcio / Juniores Provinciale 2024/2025, risultati e marcatori della 1^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le nostre squadre divise nei tre gironi Pesaro, Ancona e Macerata. Vincono Trecastelli, Aurora Jesi, Cupramontana, Borghetto, Atletico Conero e Candia Baraccola Aspio. Pari per Cingolana SF e Passatempese VALLESINA, 11 settembre– Ha preso il via in questi ultimi giorni anche il campionato. Le nostre squadreVallesina e dintorni sono suddivise in tre gironi: quello di Pesaro, quello A di Ancona e il B di Macerata. Nel raggruppamento pesarese, il Trecastelli ha battuto 2-1 la formazione B dell’Aesse Senigallia che non fa classifica. Parlando, invece, del girone Aprovincia di Ancona, ci sono state 5 vittorie e un solo pareggio. Il Borghetto ha regolato di misura la Filottranese per 1-0. Hanno vinto 3-1, invece, Atletico Conero (contro l’Ostrain trasferta) e Aurora Jesi (foto di copertina, vincente in casa contro il Camerano).