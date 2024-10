Bufera a X-Factor: Cantante in Rivolta! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tensione alle stelle a X Factor: una Cantante esplode contro i giudici. Ecco che cosa è successo! Durante la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor, trasmessa su Sky Uno, la tensione è salita alle stelle. Dopo le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, è stato il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli di selezionare i quattro talenti da portare agli Home Visit. La sfida si è rivelata più complicata del previsto, soprattutto per la qualità delle esibizioni, che ha lasciato i giudici delusi e insoddisfatti. L’episodio ha visto salire sul palco Marina Del Grosso, concorrente molto discussa durante le Auditions. Marina, studentessa di conservatorio, si era esibita con “Senza Fine” di Gino Paoli, ottenendo giudizi contrastanti: tre sì e un no, quest’ultimo da Jake La Furia, che la considerava troppo emotiva e presuntuosa per affrontare un percorso così competitivo. Gossipnews.tv - Bufera a X-Factor: Cantante in Rivolta! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tensione alle stelle a X: unaesplode contro i giudici. Ecco che cosa è successo! Durante la seconda puntata dei Bootcamp di X, trasmessa su Sky Uno, la tensione è salita alle stelle. Dopo le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, è stato il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli di selezionare i quattro talenti da portare agli Home Visit. La sfida si è rivelata più complicata del previsto, soprattutto per la qualità delle esibizioni, che ha lasciato i giudici delusi e insoddisfatti. L’episodio ha visto salire sul palco Marina Del Grosso, concorrente molto discussa durante le Auditions. Marina, studentessa di conservatorio, si era esibita con “Senza Fine” di Gino Paoli, ottenendo giudizi contrastanti: tre sì e un no, quest’ultimo da Jake La Furia, che la considerava troppo emotiva e presuntuosa per affrontare un percorso così competitivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cantante Marina Del Grosso contro tutti - cosa è successo durante l’ultima puntata di X Factor? - Dal canto suo, Laura Fetahu ha preferito non alimentare la polemica, dichiarando con umiltà di voler lasciare che fosse la sua musica a parlare per lei. Il rapper l’aveva criticata per la sua emotività e presunzione, ritenendo questi elementi un ostacolo per il suo eventuale percorso a X Factor. Tuttavia, il suo posto è stato subito messo a rischio dall’arrivo di Laura Fetahu, una rapper di 23 ... (Donnapop.it)

“Sei stata sfortunata ti è capitato il giudice sbagliato. Il talento si scontra con l’incompetenza” : cantante eliminata a X Factor 2024 contro Jake La Furia - Una delle protagoniste dei Bootcamp di X Factor 2024 è stata Lunaspina Caruso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia) L'articolo “Sei stata sfortunata ti è capitato il giudice sbagliato. E così Lunaspina si è subito consolata abbracciando Giorgia, facendosi autografare i dischi e realizzando il sogno di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giulia Mei - chi è la cantante di Bandiera a X Factor? Sapete qual è il suo vero nome? - Nel 2016, infatti, ha presentato il suo primo Ep, Pianopiano, entrando tra i 16 finalisti di Musicultura. Due anni dopo, nel 2021, ha vinto il concorso Genova per voi, aggiudicandosi la targa Siae come Migliore autrice donna. In qualche intervista, comunque, l’artista ha mostrato di avere un forte legame con i suoi genitori e con la sua città natale, Palermo. (Donnapop.it)