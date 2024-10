Borsa | Milano chiude in rialzo dello 068%

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,68% (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Borsa di Milano archivia l'ultima seduta della settimana in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,68% a 34.308 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,68% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiarchivia l'ultima seduta della settimana in. Il Ftse Mib sale0,68% a 34.308 punti.

Borsa : l'Europa allunga - Milano +0 - 6% con Mps in luce - Milano guadagna lo 0,6% con Mps che sale del 3% dopo le ipotesi di un nucleo di imprenditori italiani interessati ad entrare nel capitale. Le Borse europee allungano nel finale di seduta con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di oltre mezzo punto. Giù Tim (-4,5%) in linea con il settore. Lo spread cala con il differenziale tra Btp e Bund che scende nell'area dei 128 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa si conferma cauta - Milano +0 - 37% - Milano guadagna lo 0,37% con A2a (+3%), Ferrari (+2,2%), Mps (+2%). . La lente resta sulle banche centrali ed, in particolare, alla Bce della prossima settimana il cui taglio di 25 punti base sembra abbastanza scontato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 130 punti con il rendimenti del decennale italiano che crescono di 5 punti base al 3,59%. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa cauta in attesa di Wall Street - Milano +0 - 2% - Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. 641 dollari l'oncia (+0,9%). Seduta in moderato rialzo per le banche (+0,2%) mentre sono in calo le auto (-0,2%), con Volkswagen (-0,5%) in rosso dopo i dati sulle vendite. Le Borse europee si mostrano caute in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono misti. (Quotidiano.net)