Borsa: l'Asia chiude in rosso, scivola la Cina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse Asiatiche, orfane di Hong Kong chiusa per festività, concludono la seduta in rosso. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento dell'economica cinese, alla vigilia di un incontro del ministro delle Finanze che potrebbe annunciare nuovi stimoli alla crescita. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Positiva Tokyo (+0,57%), trainata dalla debolezza dello yen, dopo la pubblicazione dei dati dell'inflazione Usa. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro a 148,80, e sull'euro a 162,60. A contrattazioni ancora in corso è in forte calo la Cina con Shanghai (-2,8%) e Shenzhen (-4,3%). In rosso anche Seul (-0,1%) e Mumbai (-0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'inflazione in seconda lettura. Dal Regno Unito il Pil di agosto, la produzione industriale e la bilancia commerciale.

