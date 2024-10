Lapresse.it - Biathlon, Wierer: “Obiettivo arrivare in forma ai Mondiali”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mancano 17 mesi alle Olimpiadi, non vedo l’ora, ma prima c’è una stagione di Coppa del Mondo in mezzo con ie cercherò ovviamente di fare una stagione di altissimo livello. Devo vedere nelle prime gare come starò perché è da tempo che non gareggio, di rientrare nel ritmo e cercando di non ammalarmi come è successo nella stagione scorsa. Spero che questa stagione vada un po’ meglio, cercherò di impegnarmi al massimo e di divertirmi”. Lo ha detto l’atleta azzurra delDorotheanel corso del media day della Fisi al Teatro Armani di Milano, a proposito dell’inizio della stagione. “L’è la costanza, devo rientrare nel ritmo e nella fatica sia in pista che al poligono. Spero che a metà stagione, per i, diin”, ha aggiunto.