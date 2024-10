Velvetmag.it - Basi Unifil attaccate da Israele: è un crimine di guerra

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se i rapporti fra il governo Netanyahu e l’ONU erano ormai ai ferri corti da mesi, adesso la completa incuranza del diritto internazionale umanitario da parte del presidente israeliano è sotto gli occhi di tutti. E non possono più esistere ciechi o sordi dinnanzi. Ma servono prese di posizione nette da parte di tutta la comunità internazionale nei confronti delle azioni criminali e illegittime del governo di. Ministro Crosetto/ FOTO ANSADopo giorni dove, come confermato dal New York Times, le truppe israeliane si sono via via appostate in Libano a pochi metri dalle, per la loro posizione strategica. Adesso si contano i primi feriti tra i caschi blu sotto il fuoco dell’IDF.