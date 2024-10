Bari, Coli Saco: ”Preparazione col Napoli? Grande esperienza, ti alleni con campioni e cresci molto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Coli Saco, centrocampista del Bari, in prestito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole: Coli Sacco sulla differenza tra Conte e Longo “A livello tecnico fra Conte e Longo c’è qualche somiglianza, il primo lavora molto a livello tecnico e anche il secondo fa lo stesso, e anche dal punto di vista del carattere si somigliano. Il gruppo del Bari e il gruppo del Napoli sono entrambi uniti. Il livello è chiaramente più alto rispetto alla Serie C, ho giocato poco, ma penso di poter fare di più e dimostrare di poter fare bene. Gli idoli di Coli Saco Idoli? Paul Pogba e Yayà Touré. Sono giocatori che seguo da quando ero bambino e mi facevano impazzire. La trattativa che mi ha portato qui? Avevo tante opportunità in Serie B, dico la verità , però ho pensato da subito che il Bari fosse la prima scelta. Terzotemponapoli.com - Bari, Coli Saco: ”Preparazione col Napoli? Grande esperienza, ti alleni con campioni e cresci molto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024), centrocampista del, in prestito dal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:Sacco sulla differenza tra Conte e Longo “A livello tecnico fra Conte e Longo c’è qualche somiglianza, il primo lavoraa livello tecnico e anche il secondo fa lo stesso, e anche dal punto di vista del carattere si somigliano. Il gruppo dele il gruppo delsono entrambi uniti. Il livello è chiaramente più alto rispetto alla Serie C, ho giocato poco, ma penso di poter fare di più e dimostrare di poter fare bene. Gli idoli diIdoli? Paul Pogba e Yayà Touré. Sono giocatori che seguo da quando ero bambino e mi facevano impazzire. La trattativa che mi ha portato qui? Avevo tante opportunità in Serie B, dico la verità , però ho pensato da subito che ilfosse la prima scelta.

