Atletica Mei | Fiducioso per il futuro abbiamo investito molto per questo salto di qualità

"L'Atletica italiana vive un bel momento, la situazione è rosea. abbiamo una base molto ampia di atleti che possono ambire a vincere una medaglia internazionale. Quando penso ai 17 finalisti di Parigi 2024, il 70 per cento in più rispetto alle Olimpiadi di Tokyo, sono Fiducioso per il futuro. Per fare questo salto di qualità abbiamo investito molto sull'attività tecnica e continueremo a farlo, ottimizzando le risorse a disposizione". Sono queste le parole del presidente della Fida Stefano Mei, presente al panel "Dalle Olimpiadi alla maratona: 42.195 metri di emozioni e solidarietà" al Festival dello Sport a Trento.

