Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Speed | Zurloni ottiene l’argento

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A Seoul, in Corea del Sud, va in scena l’ultima garadivalida per la stagione 2024. Ladelvede l’italiano Matteoconquistare il secondo posto in classifica generale. L’azzurro aveva collezionato il decimo tempo nel corso della qualifica, con gli indonesiani Kiromal Katibin (5.01?) e Veddriq Leonardo (5.03?) in testa alla classifica. Nel corso degli ottavi di finale,ha superato il giapponese Yasukawa, mentre ai quarti ha affrontato l’oro olimpico Leonardo, caduto nel corso della prova. In semifinale l’italiano ha commesso un errore, che ha consentito al kazako Maimuratov di avere la meglio.si è trovato così ad affrontare la finale per il terzo posto, dove ha mancato il podio.