Amanda Lecciso contro Helena Prestes: volano stracci (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la puntata, Amanda Lecciso ha condiviso le sue opinioni su Instagram, criticando alcune dichiarazioni di Helena Prestes, che a sua volta ha difeso le sue posizioni. Le due hanno avuto scambi piuttosto accesi. Amanda Lecciso e Helena Prestes sono diventate protagoniste di un confronto di recente. Amanda ha criticato alcune affermazioni fatte da Helena, portando uno scambio di opinioni piuttosto teso. Entrambi hanno esposto le loro posizioni, alimentando così una polemica che ha catturato l’attenzione dei telespettatori ma, soprattutto degli inquilini della Casa. Amanda Lecciso ed Helena. Crediti: screenshot – https://www.instagram.com/grandefratellotv/ – velvetgossipLa situazione ha suscitato diverse reazioni sui social, con molti che si schierano da una parte o dall’altra. Questo tipo di conflitto tra personaggi pubblici spesso genera dibattiti accesi. Velvetgossip.it - Amanda Lecciso contro Helena Prestes: volano stracci Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la puntata,ha condiviso le sue opinioni su Instagram, criticando alcune dichiarazioni di, che a sua volta ha difeso le sue posizioni. Le due hanno avuto scambi piuttosto accesi.sono diventate protagoniste di un confronto di recente.ha criticato alcune affermazioni fatte da, portando uno scambio di opinioni piuttosto teso. Entrambi hanno esposto le loro posizioni, alimentando così una polemica che ha catturato l’attenzione dei telespettatori ma, soprattutto degli inquilini della Casa.ed. Crediti: screenshot – https://www.instagram.com/grandefratellotv/ – velvetgossipLa situazione ha suscitato diverse reazioni sui social, con molti che si schierano da una parte o dall’altra. Questo tipo di conflitto tra personaggi pubblici spesso genera dibattiti accesi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Grande Fratello - Amanda Lecciso affronta Helena Prestes : "Mi sono sentita pugnalata" (VIDEO) - Nella Casa del Grande Fratello arriva il confronto tra Helena Prestes e Amanda Lecciso: le due concorrenti decidono chiarire le loro precedenti incomprensioni. (Comingsoon.it)

Helena Prestes e Amanda Lecciso litigano al GF - cosa è successo dopo la puntata - Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa”. Non mi capisci? Ah, nessuno mi capisce, segui quello che dice Lorenzo. Io ti vedo e non sono pazza. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. ” Quando Amanda Lecciso ha di nuovo detto che non la capiva Helena Prestes su tutte le furie ha messo fine al loro scontro dicendo: “Non ... (Bollicinevip.com)

Grande Fratello - scoppia un'accesa lite tra Helena Prestes e Amanda Lecciso dopo la diretta : ecco cosa è successo (VIDEO) - Volano stracci nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Amanda Lecciso subito dopo l'ultima puntata per via delle nomination: "Tu sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination". (Comingsoon.it)