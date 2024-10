Al via l’esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon, il segretario Rutte: “Pronti per qualsiasi minaccia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire dalla prossima settimana si terrà una grande esercitazione nucleare NATO. L'annuncio è arrivato giovedì 10 ottobre, poche settimane dopo che il presidente Vladimir Putin ha parlato delle modifiche alla dottrina nucleare russa nel tentativo di scoraggiare gli alleati dell'Ucraina dal sostenere attacchi contro il Paese. Il segretario generale Mark Rutte: "Siamo pronti per affrontare qualsiasi minaccia". Fanpage.it - Al via l’esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon, il segretario Rutte: “Pronti per qualsiasi minaccia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A partire dalla prossima settimana si terrà una grande esercitazione. L'annuncio è arrivato giovedì 10 ottobre, poche settimane dopo che il presidente Vladimir Putin ha parlato delle modifiche alla dottrinarussa nel tentativo di scoraggiare gli alleati dell'Ucraina dal sostenere attacchi contro il Paese. Ilgenerale Mark: "Siamo pronti per affrontareminaccia".

