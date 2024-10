Accoltellato e lasciato per strada a Rozzano: morto un uomo di 30 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo di 30 è stato lasciato agonizzante per strada in viale Romagna a Rozzano (Milano): è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Indagano i Carabinieri. Fanpage.it - Accoltellato e lasciato per strada a Rozzano: morto un uomo di 30 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi 30 è statoagonizzante perin viale Romagna a(Milano): è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La vittima sarebbe un residente della zona, incensurato. Indagano i Carabinieri.

Rozzano - accoltellato e lasciato agonizzante in strada : giovane muore in ospedale - Ancora non si conosce l'identità della persona uccisa, dalle prime informazioni si tratterebbe di un 30enne incensurato del posto. Sul posto sono attualmente presenti i Carabinieri per le indagini del caso. Rozzano (Milano) - 11 ottobre 2024 - Grave fatto di sangue questa notte a Rozzano in viale Romagna a pochi passi dal centro cittadino. (Ilgiorno.it)

