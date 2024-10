Lanazione.it - “A tavola con Marco Polo”: la via della seta diventa un percorso gastronomico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prato, 11 ottobre 2024 - L’8 gennaio 1324 si spegneva il più celebre viaggiatore di tutti i tempi,. E il 2024 si annuncia come un anno pieno di eventi dedicati all’illustre cittadino di Venezia. Proprio la sua città, in cui i preparativi fervono, si appresta ad accogliere una grande mostra a Palazzo Ducale, inaugurata in primavera. Ma il calendario è fitto anche altrove. Dopo il successo del 2023 continuano gli appuntamenti con Carla Diamanti, autrice del libro “Acon”, in un viaggio senza confini da Venezia a Kyoto, facendo tappa in Giordania, in Egitto, a Parigi e in giro per l’Italia. Attraversare l’Asia del XIII secolo al seguito del più celebre viaggiatore di tutti i tempi.