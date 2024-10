"Vendemmia a porte aperte" alla Cantina I Falco di Paternopoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, la Cantina I Falco di Paternopoli apre le sue porte per un’esperienza dedicata agli amanti del vino, della tradizione e della buona cucina. "Vendemmia a porte aperte" promette una giornata tra i profumi dei vigneti, i sapori autentici del territorio e la magia della Vendemmia Avellinotoday.it - "Vendemmia a porte aperte" alla Cantina I Falco di Paternopoli Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, ladiapre le sueper un’esperienza dedicata agli amanti del vino, della tradizione e della buona cucina. "" promette una giornata tra i profumi dei vigneti, i sapori autentici del territorio e la magia della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ogni anno lavora 69 milioni di bottiglie e 150 milioni di brick : la più grande cantina d'Italia apre le porte ai visitatori - . I tour si terranno ogni venerdì, dal 13 settembre al 4 ottobre, dalle 16. A guidare i partecipanti all’interno della cantina più grande d’Italia. . Caviro apre le porte ai cittadini per una serie di visite guidate gratuite all’interno della propria sede di Forlì, in via Zampeschi 117. 30 alle 18. (Forlitoday.it)