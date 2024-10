UFFICIALE – Inter, rinnovata la partnership con Kopron. L’annuncio (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Inter ha ufficializzato il rinnovo della partnership con l’azienda Kopron. Il club lo ha reso noto tramite un comunicato sul proprio sito. Un’altra collaborazione continua in casa nerazzurra. COMUNICATO UFFICIALE – Venerdì 4 ottobre, presso l’Inter HQ, è stato ufficializzato il rinnovo della partnership tra il Club nerazzurro e Kopron. L’azienda è leader nel settore della logistica industriale. I titolari di Kopron, Paolo e Mario Vergani, insieme ad Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano e Luca Danovaro hanno chiuso l’accordo. La stretta di mano tra i due top management ha sancito la prosecuzione di una partnership iniziata nel 2022. Kopron continuerà a essere Official Supplier dell’Inter anche per la stagione 2024/25, rafforzando una partnership basata su valori condivisi di innovazione, eccellenza e tradizione italiana. Inter-news.it - UFFICIALE – Inter, rinnovata la partnership con Kopron. L’annuncio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ha ufficializzato il rinnovo dellacon l’azienda. Il club lo ha reso noto tramite un comunicato sul proprio sito. Un’altra collaborazione continua in casa nerazzurra. COMUNICATO– Venerdì 4 ottobre, presso l’HQ, è stato ufficializzato il rinnovo dellatra il Club nerazzurro e. L’azienda è leader nel settore della logistica industriale. I titolari di, Paolo e Mario Vergani, insieme ad Alessandro Antonello, CEO Corporate di FCnazionale Milano e Luca Danovaro hanno chiuso l’accordo. La stretta di mano tra i due top management ha sancito la prosecuzione di unainiziata nel 2022.continuerà a essere Official Supplier dell’anche per la stagione 2024/25, rafforzando unabasata su valori condivisi di innovazione, eccellenza e tradizione italiana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ufficiale - nuova partnership tra il Napoli e Maneki : tutti i dettagli - belle notizie anche per i tifosi - “Questa collaborazione riflette il nostro impegno continuo per l’innovazione, nonché il nostro desiderio di entrare in contatto con la nostra fanbase globale in modi nuovi e significativi. Con la presenza globale in continua crescita della SSC Napoli, questa partnership con Maneki è una testimonianza della dedizione del club a rimanere all’avanguardia nelle tendenze digitali e di coinvolgimento ... (Spazionapoli.it)

Bitpanda diventa partner Crypto ufficiale di DAZN con una partnership multimercato - In qualità di partner ufficiale di DAZN per la criptovaluta, Bitpanda utilizzerà formati pubblicitari innovativi come spot dei presentatori, presentazioni dell'intervallo e replay sponsorizzati, per rafforzare la sua presenza in Europa come leader di mercato della regione. Inoltre, Bitpanda ha recentemente annunciato partnership con i tennisti Dominic Thiem e Stanislas Wawrinka. (Digital-news.it)

Milan e Siro rinnovano la loro partnership : il comunicato ufficiale - Il Milan e Siro, Official Hotel Partner, continuano il percorso condiviso che pone il benessere al centro del successo. La nota del Diavolo. (Pianetamilan.it)