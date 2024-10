Trasferta a Potenza contro il Sorrento, il ‘Benevento Club Oreste Vigorito’ già all’opera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle porte per i giallorossi di mister Auteri c’è il prossimo impegno casalingo contro il Latina in programma domenica 13 ottobre tra le mura amiche dell’impianto di via Santa Colomba, ma il Benevento Club Oreste Vigorito è già all’opera per organizzare la successiva Trasferta di Potenza dove i giallorossi affronteranno il Sorrento sabato 19 ottobre. Gli interessati possono contattare il Club per prenotare il loro posto sul pullman che “sarà organizzato solo al raggiungimento minimo di partecipanti e nel caso in cui la Trasferta venga autorizzata dagli organi competenti”. L'articolo Trasferta a Potenza contro il Sorrento, il ‘Benevento Club Oreste Vigorito’ già all’opera proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Trasferta a Potenza contro il Sorrento, il ‘Benevento Club Oreste Vigorito’ già all’opera Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle porte per i giallorossi di mister Auteri c’è il prossimo impegno casalingoil Latina in programma domenica 13 ottobre tra le mura amiche dell’impianto di via Santa Colomba, ma il BeneventoVigorito è giàper organizzare la successivadidove i giallorossi affronteranno ilsabato 19 ottobre. Gli interessati possono contattare ilper prenotare il loro posto sul pullman che “sarà organizzato solo al raggiungimento minimo di partecipanti e nel caso in cui lavenga autorizzata dagli organi competenti”. L'articoloil, ilgiàproviene da Anteprima24.it.

