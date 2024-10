Tentano il furto di un'auto, l'allarme li mette in fuga (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladri in azione nella notte in via Torre Pacifico, a Lusciano. I banditi hanno raggiunto la zona a bordo di un’auto di colore scuro, e notando una vettura parcheggiata all’esterno di un’abitazione l’hanno affiancata. Dal veicolo è sceso un bandito con il volto travisato che, con un arnese, ha Casertanews.it - Tentano il furto di un'auto, l'allarme li mette in fuga Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladri in azione nella notte in via Torre Pacifico, a Lusciano. I banditi hanno raggiunto la zona a bordo di un’di colore scuro, e notando una vettura parcheggiata all’esterno di un’abitazione l’hanno affiancata. Dal veicolo è sceso un bandito con il volto travisato che, con un arnese, ha

