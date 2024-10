Tentano di rubare due auto nel parcheggio dell'Ikea (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un 41enne e un 50enne sono finiti in manette per tentato furto aggravato. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria li hanno rintracciati in viale Europa, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dal personale di vigilanza dello store Ikea.Poco prima, hanno ricostruito i militari, i Napolitoday.it - Tentano di rubare due auto nel parcheggio dell'Ikea Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un 41enne e un 50enne sono finiti in manette per tentato furto aggravato. I carabinieria sezione radiomobile di Casoria li hanno rintracciati in viale Europa, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dal personale di vigilanzao store.Poco prima, hanno ricostruito i militari, i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentano di rubare l'auto di Juan Jesùs : "A Napoli non mi sentirò mai più sicuro" - Jesús, che abita a Posillipo , ha pubblicato un video girato alle 5. 30 di stanotte. «Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità , purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro». . . Questo è lo sfogo di Juan Jesús , difensore del Napoli , che ha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo di furto della sua auto subito ... (Gazzettadelsud.it)

Napoli - tentano di rubare l’auto a Juan Jesus : “Non mi sento più al sicuro” - Sapere che che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità , purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. “Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la macchina. Tentato furto e finestrino dell’auto rotto.  . “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella ... (Lapresse.it)

Lungarno Santa Rosa : sorpresi mentre tentano di rubare su un’auto - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Ieri notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno sorpreso due uomini di nazionalità tunisina, di 18 e 30 anni, in atteggiamento furtivo lungo Lungarno Santa Rosa. Il tutto a poche centinaia di metri dalla Piazza Vittorio Veneto... (Firenzetoday.it)