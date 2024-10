Studentessa di 16 anni precipita e muore a scuola. La mamma: «Mia figlia, un'anima sensibile che non è riuscita ad affrontare il malessere che aveva dentro» (Di giovedì 10 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Chiede di andare in bagno e si getta dalle scale, togliendosi la vita a soli sedici anni. La madre, straziata dal dolore: «Mia figlia è sempre stata un'anima Ilgazzettino.it - Studentessa di 16 anni precipita e muore a scuola. La mamma: «Mia figlia, un'anima sensibile che non è riuscita ad affrontare il malessere che aveva dentro» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) MONTAGNANA (PADOVA) - Chiede di andare in bagno e si getta dalle scale, togliendosi la vita a soli sedici. La madre, straziata dal dolore: «Miaè sempre stata un'

