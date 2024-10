Ilnapolista.it - Storia delle scarpe da calcio, dalle origini ad oggi

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ex arbitro Casarin, sulla Gazzetta, ha parlato di un tema legato alla sicurezza e alla salute dei calciatori. E questo tema passa anche per la qualità e le caratteristichedache nel corso degli anni sono molto cambiate e sono diventate, a suo dire, più leggere e meno protettive. Proviamo a capire come sono nate e sopratutto come si sono evolute. LadaTra lesportive più tecniche, ledasono tra le più vendute. Ovviamente sonoche si possono usare solo per giocare a, dato la loro particolarità, e di certo non con un paio di jeans e camicia come si può fare invece conda corsa o da basket. Proprio per questo aspetto così tecnico, ledasi sono evolute in maniera significativa.