Sinner non dà scampo a Medvedev e attende Alcaraz in semifinale a Shanghai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera per le semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo, in poco più di un’ora, chiude definitivamente il gap dei confronti con il russo Daniil Medvedev: ora i due sono sul 7-7 dopo questo 6-1 6-4 sostanzialmente senza reale storia andato in scena in Cina. Ora potenziale attesa per un altro dei confronti di vertice per l’altoatesino, quello con Carlos Alcaraz, ammesso che lo spagnolo più tardi riesca a sconfiggere il ceco Tomas Machac a favore di pronostico. Il primo set è, fondamentalmente, uno show di Sinner senza se e senza ma. Tutto quel che può giocare lo gioca nel parziale che lo porta sul 3-0 vincendo 12 punti contro due soli di Medvedev. Variazioni, palle corte, risposte profonde: c’è un po’ tutto nel repertorio che mostra Jannik. Oasport.it - Sinner non dà scampo a Medvedev e attende Alcaraz in semifinale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Janniksi qualifica per la prima volta in carriera per le semifinali del Masters 1000 di. Il numero 1 del mondo, in poco più di un’ora, chiude definitivamente il gap dei confronti con il russo Daniil: ora i due sono sul 7-7 dopo questo 6-1 6-4 sostanzialmente senza reale storia andato in scena in Cina. Ora potenziale attesa per un altro dei confronti di vertice per l’altoatesino, quello con Carlos, ammesso che lo spagnolo più tardi riesca a sconfiggere il ceco Tomas Machac a favore di pronostico. Il primo set è, fondamentalmente, uno show disenza se e senza ma. Tutto quel che può giocare lo gioca nel parziale che lo porta sul 3-0 vincendo 12 punti contro due soli di. Variazioni, palle corte, risposte profonde: c’è un po’ tutto nel repertorio che mostra Jannik.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shanghai - a Sinner bastano due set per mettere ko Medvedev e volare in semifinale - Jannik Sinner è approdato in semifinale all’Atp Atp 1000 di Shanghai, in Cina. L’azzurro numero uno del mondo ha battuto agevolmente il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco. . Undicesima semifinale stagionale per il 23enne altoatesino che ha battuto Medvedev per la quarta volta quest’anno su cinque incroci. (Gazzettadelsud.it)

Medvedev piange - Sinner lo infilza : il punto-show - come lo demolisce sotto rete | Video - La musica è subito chiara: primo set, 1-0 per Sinner 15-0 per l'azzurro, Medvedev va subito in sofferenza di fronte alle accelerazioni "killer" del 23enne di San Candido, che prima lo chiama a rete con una palla corta carica di effetto e poi, con il campo scoperto, lo infila con un rovescio a due mani lungolinea, in controtempo. (Liberoquotidiano.it)

Tennis : Atp Shanghai - Sinner supera Medvedev in due set e vola in semifinale - L'altoatesino tiene ancora la battuta nei due successivi turni come fa il russo nel suo con Sinner che sale 4-1. Ad inizio secondo set Medvedev chiama il fisioterapista in campo: antidolorifico e massaggio per il 28enne moscovita che poi sale 2-1, per la prima volta in vantaggio nel match. Poi tiene il servizio e avanza 4-2, il russo non molla e si arriva al 5-4 per Sinner. (Liberoquotidiano.it)