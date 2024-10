Scuola, Vannini (Uil): “Spetta ai collaboratori scolastici occuparsi dell’igiene degli alunni?” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’igiene personale degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, non può e non deve essere affidata ai collaboratori scolastici, ma deve essere gestita da personale specializzato, con una formazione adeguata.” Così Roberta Vannini, segretaria generale della UIL Scuola Rua Campania, che denuncia una distorta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021, che la UIL Scuola non ha sottoscritto perché considerato fortemente peggiorativo, anche su questo tema. “La situazione è resa ancora più critica dalla grave carenza di personale nelle scuole.” “A Napoli, per esempio,” prosegue Vannini, “oltre 2.000 alunni con disabilità sono rimasti senza i 200 assistenti materiali della Napoli Servizi, lasciando tutto il carico di lavoro alle scuole. Anteprima24.it - Scuola, Vannini (Uil): “Spetta ai collaboratori scolastici occuparsi dell’igiene degli alunni?” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’igiene personale, in particolare di quelli con disabilità, non può e non deve essere affidata ai, ma deve essere gestita da personale specializzato, con una formazione adeguata.” Così Roberta, segretaria generale della UILRua Campania, che denuncia una distorta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021, che la UILnon ha sottoscritto perché considerato fortemente peggiorativo, anche su questo tema. “La situazione è resa ancora più critica dalla grave carenza di personale nelle scuole.” “A Napoli, per esempio,” prosegue, “oltre 2.000con disabilità sono rimasti senza i 200 assistenti materiali della Napoli Servizi, lasciando tutto il carico di lavoro alle scuole.

