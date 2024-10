Sammy Basso, attesi in migliaia ai funerali: il Comune organizza bus navetta, arrivi anche dall'estero. Domani lutto cittadino a Tezze e a Schio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci sarà anche il governatore del Veneto, Luca Zaia , Domani a Tezze sul Brenta, ai funerali di Sammy Basso. Alle esequie del biologo 28enne, affetto da progeria e morto sabato sera per un Ilgazzettino.it - Sammy Basso, attesi in migliaia ai funerali: il Comune organizza bus navetta, arrivi anche dall'estero. Domani lutto cittadino a Tezze e a Schio Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci saràil governatore del Veneto, Luca Zaia ,sul Brenta, aidi. Alle esequie del biologo 28enne, affetto da progeria e morto sabato sera per un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funerale Sammy Basso - attese migliaia di persone : tutte le info - Anche il governatore del Veneto Luca Zaia prenderà parte al funerale di Sammy Basso che si svolgerà domani, venerdì 11 ottobre a Tezze sul Brenta. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e a tal proposito l'Amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse... (Vicenzatoday.it)

La mamma di Sammy Basso : “I suoi organi sono stati donati alla ricerca” - “Me lo sono vissuto giorno per giorno”, ha aggiunto. Domani, 11 ottobre, alle 15 tra la chiesa e il campo sportivo di Tezze sul Brenta si terranno i funerali di Sammy. Una volta che si è presentata la possibilità della cura sperimentale si sentiva di andare contro la volontà di Dio”. Questo perché Sammy ha sempre creduto che lui fosse nato affetto da progeria perché questo era il progetto di Dio ... (Tpi.it)

Parla la mamma di Sammy Basso : “I suoi organi sono stati donati alla ricerca - la progeria? Diceva che era il progetto di Dio per lui”. Jovanotti condivide le istruzioni per il funerale - Il cantante cortonese era stato tra i primi a ricordare il fan e amico pochi istanti dopo la sua morte improvvisa: “Quando veniva ai miei concerti era una festa. La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata, mi vengono in mente adesso”. (Ilfattoquotidiano.it)