"Ripopolare il centro storico della città". Il Comune partecipa a ’Borgo Accogliente’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Ripopolare il centro storico di Fabriano di attività commerciali e turistiche per rendere Fabriano più attrattiva e accogliente" la mission della giunta Ghergo che per questo annuncia la partecipazione al bando regionale ‘Borgo Accogliente’ con il progetto "centro!". Gli interventi previsti "saranno realizzati solamente in caso di finanziamento regionale" precisano dal Comune e si concentrano principalmente su tre aree: "gli edifici di proprietà comunale in piazza del Comune, lo chalet all’interno del parco Regina Margherita e l’immobile denominato ‘mercato coperto’", spazi questi ultimi due a oggi senza un gestore. "Nel parco Regina Margherita l’attenzione si concentrerà sullo chalet. Ilrestodelcarlino.it - "Ripopolare il centro storico della città". Il Comune partecipa a ’Borgo Accogliente’ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "ildi Fabriano di attività commerciali e turistiche per rendere Fabriano più attrattiva e accogliente" la missiongiunta Ghergo che per questo annuncia lazione al bando regionale ‘Borgocon il progetto "!". Gli interventi previsti "saranno realizzati solamente in caso di finanziamento regionale" precisano dale si concentrano principalmente su tre aree: "gli edifici di proprietà comunale in piazza del, lo chalet all’interno del parco Regina Margherita e l’immobile denominato ‘mercato coperto’", spazi questi ultimi due a oggi senza un gestore. "Nel parco Regina Margherita l’attenzione si concentrerà sullo chalet.

