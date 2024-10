Renzi accusa La Russa di fare scouting in Iv; la replicafalso

Renzi accusa La Russa di fare scouting in Iv; la replica,falso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteo Renzi accusa il presidente del Senato di fare scouting a danno di Italia Viva,anche per acquisire i voti a favore del candidato del centrodestra alla Consulta. Dallo staff di Ignazio La Russa arriva l'altolà all'ex premier: "Mente sapendo di mentire - sottolinea il portavoce - e coinvolge - non so quanto volontariamente - la sua collega Dafne Musolino, con tutto il rispetto sta superando ogni limite". La senatrice Musolino aveva confermato le parole di Matteo Renzi. "Certo che ci hanno avvicinato. Italia viva ha 2 voti in commissione Vigilanza Rai e ha 15 parlamentari. Prima di litigarci, sono andato su da La Russa e gli ho detto: 'Scusami, ma tu non puoi.. perché ci sono tentativi di andare a prendere uno per uno i nostri", aveva tra l'altro detto Renzi. Quotidiano.net - Renzi accusa La Russa di fare scouting in Iv; la replica,falso Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteoil presidente del Senato dia danno di Italia Viva,anche per acquisire i voti a favore del candidato del centrodestra alla Consulta. Dallo staff di Ignazio Laarriva l'altolà all'ex premier: "Mente sapendo di mentire - sottolinea il portavoce - e coinvolge - non so quanto volontariamente - la sua collega Dafne Musolino, con tutto il rispetto sta superando ogni limite". La senatrice Musolino aveva confermato le parole di Matteo. "Certo che ci hanno avvicinato. Italia viva ha 2 voti in commissione Vigilanza Rai e ha 15 parlamentari. Prima di litigarci, sono andato su da Lae gli ho detto: 'Scusami, ma tu non puoi.. perché ci sono tentativi di andare a prendere uno per uno i nostri", aveva tra l'altro detto

La senatrice renziana Musolino accusa La Russa : “Mi ha contattata per passare con la maggioranza” - A quel punto ci siamo accomodati in un altro tavolo, da soli. Uno si alza dal tavolo del ristorante del Senato e il presidente ti chiede di passare col centrodestra… Non siamo arrivati nemmeno a discutere nei dettagli la proposta, perché sono rimasta scioccata e ho detto: no, basta. Contattata da Repubblica, Musolino ha aggiunto dettagli sulla trattativa. (Thesocialpost.it)

La senatrice renziana Musolino accusa La Russa : “Ha sondato la mia disponibilità per passare con la maggioranza” - “Sì, c’è stato un contatto con il presidente La Russa, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo. La Russa mi ha chiesto di avvicinarmi, ha detto che voleva parlarmi. Poi Musolino attacca il centrodestra: “Anzichè rispettarle, questa maggioranza pensa a come infrangere o aggirare le leggi e la Costituzione. (Ilfattoquotidiano.it)

