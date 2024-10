Re Carlo, la strategia per tagliare fuori i Sussex e separare Harry e Meghan Markle (Di giovedì 10 ottobre 2024) Re Carlo e Camilla hanno adottato un approccio nuovo nei confronti di Harry e Meghan Markle. Semplicemente li hanno tagliati fuori dalla Corte e dalla Famiglia Reale e farli dividere. Carlo e Camilla, la svolta contro Harry e Meghan Markle Quando Harry e Meghan Markle si sono dimessi da membri senior della Monarchia britannica, Buckingham Palace ha avuto un atteggiamento morbido e comprensivo nei loro confronti, tentando di salvare le apparenze. Per cui i Sussex sono sempre stati invitati a tutti gli eventi principali della famiglia e della Corte. Erano presenti anche al Giubileo di platino della Regina Elisabetta, sebbene pochi giorni dopo la coppia rilasciò la famosa intervista a Oprah Winfrey che ha segnato l’inizio della fine con la Monarchia. In ogni caso, all’inizio l’approccio della Famiglia Reale era quello di assecondare i capricci dei Sussex. Dilei.it - Re Carlo, la strategia per tagliare fuori i Sussex e separare Harry e Meghan Markle Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ree Camilla hanno adottato un approccio nuovo nei confronti di. Semplicemente li hanno tagliatidalla Corte e dalla Famiglia Reale e farli dividere.e Camilla, la svolta controQuandosi sono dimessi da membri senior della Monarchia britannica, Buckingham Palace ha avuto un atteggiamento morbido e comprensivo nei loro confronti, tentando di salvare le apparenze. Per cui isono sempre stati invitati a tutti gli eventi principali della famiglia e della Corte. Erano presenti anche al Giubileo di platino della Regina Elisabetta, sebbene pochi giorni dopo la coppia rilasciò la famosa intervista a Oprah Winfrey che ha segnato l’inizio della fine con la Monarchia. In ogni caso, all’inizio l’approccio della Famiglia Reale era quello di assecondare i capricci dei

