Quando Nadal pianse per il ritiro di Federer (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con il ritiro annunciato oggi da Rafael Nadal il mondo del tennis si appresta a salutare il secondo ‘Big Three’ dopo Roger Federer. Le storie e le carriere sportive dei due fenomeni sono da sempre intrecciate. Lo spagnolo vinse il suo primo torneo dello Slam nel 2009 battendo in finale proprio lo svizzero, che scoppiò in lacrime per la sconfitta. Tra i due è nata poi un’amicizia che non è stata scalfita da qualche inevitabile incomprensione e nemmeno dal passare del tempo. Oltre alle immagini delle loro imprese sportive, difficile non ricordare il momento andato in scena alla O2 Arena di Londra nel giorno del ritiro di Federer alla Rod Laver Cup: lo svizzero e lo spagnolo che piangono tenendosi per mano, un’immagine già entrata nella storia del tennis. E chissà che non possa ripetersi ora che è Nadal ad appendere la racchetta al chiodo. Lapresse.it - Quando Nadal pianse per il ritiro di Federer Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con ilannunciato oggi da Rafaelil mondo del tennis si appresta a salutare il secondo ‘Big Three’ dopo Roger. Le storie e le carriere sportive dei due fenomeni sono da sempre intrecciate. Lo spagnolo vinse il suo primo torneo dello Slam nel 2009 battendo in finale proprio lo svizzero, che scoppiò in lacrime per la sconfitta. Tra i due è nata poi un’amicizia che non è stata scalfita da qualche inevitabile incomprensione e nemmeno dal passare del tempo. Oltre alle immagini delle loro imprese sportive, difficile non ricordare il momento andato in scena alla O2 Arena di Londra nel giorno deldialla Rod Laver Cup: lo svizzero e lo spagnolo che piangono tenendosi per mano, un’immagine già entrata nella storia del tennis. E chissà che non possa ripetersi ora che èad appendere la racchetta al chiodo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal - inaspettato annuncio del ritiro dal tennis : “Sono stati anni difficili” - “Sono stati anni difficili” – Nel corso della sua carriera sportiva, il tennista ha collezionato 22 titoli Slam e ha vinto addirittura 14 volte il Roland Garros. . Attraverso un breve video pubblicato sul suo account Instagram, Rafa Nadal ha deciso di annunciare il suo improvviso addio al mondo del tennis. (Dailynews24.it)

Sinner sul ritiro di Nadal : “Ha insegnato tanto ai giovani - persona incredibile fuori dal campo” - “Beh è una notizia dura per il mondo del tennis e non solo. Dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-4 approdando alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita e anche sulla notizia più importante del giorno per il tennis globale. (Oasport.it)

La reazione spontanea di Federer al ritiro di Nadal : è devastato come fosse il suo primo tifoso - Il campione svizzero ha dedicato un messaggio bellissimo allo spagnolo che ha annunciato il ritiro. Le sue parole riportano alla memoria la foto iconica dei due tennisti che piangono e si tengono per mano nel giorno dell'addio di The Swiss Maestro.Continua a leggere . (Fanpage.it)