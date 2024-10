Pozzuoli: i cittadini segnalano un rischio imminente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: ?Cara Giò, il cancello di accesso all’Agenzia delle Entrate rischia di cadere. Si tratta di uno spazio molto frequentato dai cittadini”. Giriamo la segnalazione alle autorità competenti perché si intervenga tempestivamente al fine di salvaguardare l’incolumità dei passanti. LEGGI ANCHE: Prepariamoci all’esercitazione di Protezione Civile: anche oggi gli Infopoint Pozzuoli: i cittadini segnalano un rischio imminente Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: ?Cara Giò, il cancello di accesso all’Agenzia delle Entrate rischia di cadere. Si tratta di uno spazio molto frequentato dai”. Giriamo la segnalazione alle autorità competenti perché si intervenga tempestivamente al fine di salvaguardare l’incolumità dei passanti. LEGGI ANCHE: Prepariamoci all’esercitazione di Protezione Civile: anche oggi gli Infopoint: iunIl Blog di Giò.

