"Pagano per riavere l'auto rubata, ma negano l'estorsione": 14 denunciati per favoreggiamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non vittime, ma favoreggiatori. E' proprio di questo reato che dovranno rispondere 14 persone che avevano subito il furto di auto e moto e che, anziché limitarsi a fare una denuncia alle forze dell'ordine, si sarebbero attivate per recuperare i loro mezzi pagando, cosa che poi avrebbero negato Palermotoday.it - "Pagano per riavere l'auto rubata, ma negano l'estorsione": 14 denunciati per favoreggiamento Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non vittime, ma favoreggiatori. E' proprio di questo reato che dovranno rispondere 14 persone che avevano subito il furto die moto e che, anziché limitarsi a fare una denuncia alle forze dell'ordine, si sarebbero attivate per recuperare i loro mezzi pagando, cosa che poi avrebbero negato

