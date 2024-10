Sport.quotidiano.net - Orsolini, l’irriconoscibile. Ha perso gol e sorrisi. Il Bologna lo aspetta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un gol in otto presenze su nove partite giocate dal: peraltro su rigore. Di più: non segna dal primo aprile, guarda caso data dell’ultima vittoria casalinga dei rossoblù sulla Salernitana, quando mise in discesa in avvio un match poi chiuso 3-0. Da allora per Riccardo, altro che discesa: la via del gol è smarrita e tutta in salita. C’è un Orso da ritrovare. Anche battendo sulle motivazioninali. Lo ha fatto capire Vincenzo Italiano, che alla vigilia dell’Atalanta e del trittico che avrebbe compreso Liverpool e Parma non ha nascosto di averci parlato a lungo: "Sono l’ultimo che ha l’interesse a non metterlo in condizione di rendere. Ha la fiducia mia e di tutti, lo voglio a mente sgombra, rivoglio l’Orso da doppia cifra". Fiducia e maglia da titolare in tutte e tre le partite. Niente gol, niente da fare. Dietro le parole di Italiano, si nasconde un retroscena.