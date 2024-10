Nobel per la letteratura alla scrittrice sud coreana Hang Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato dall’Accademia di Svezia alla scrittrice sud coreana Hang Kang . Servizio di Saverio Simonelli Nobel per la letteratura alla scrittrice sud coreana Hang Kang TG2000. Tv2000.it - Nobel per la letteratura alla scrittrice sud coreana Hang Kang Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premioper laè stato assegnato dall’Accademia di Sveziasud. Servizio di Saverio Simonelliper lasudTG2000.

Han Kang vince il Nobel per la Letteratura - Vincitrice del Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 per "La Vegetariana” (Adelphi, 2019), un romanzo su una donna che vuole diventare una pianta, diventato un caso editoriale che l'ha fatta conoscere nel mondo, e del Premio Malaparte nel 2017 con “Atti Umani” (Adelphi, 2017), la scrittrice ha iniziato la sua carriera nel 1993 con la pubblicazione di cinque poesie sulla rivista ... (Quotidiano.net)

