Nazionale, Paolo Maldini: “Emozionato per mio figlio, grande traguardo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È una bella emozione, è un grande traguardo per mio figlio, spero sia solo l’inizio”. Queste le parole di Paolo Maldini prima di raggiungere il proprio posto nella tribuna dell’Olimpico di Roma, dove tra poco l’Italia scenderà in campo contro il Belgio. Partita in cui potrebbe debuttare anche Daniel Maldini, a disposizione di Luciano Spalletti con la maglia numero 11. Nazionale, Paolo Maldini: “Emozionato per mio figlio, grande traguardo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È una bella emozione, è unper mio, spero sia solo l’inizio”. Queste le parole diprima di raggiungere il proprio posto nella tribuna dell’Olimpico di Roma, dove tra poco l’Italia scenderà in campo contro il Belgio. Partita in cui potrebbe debuttare anche Daniel, a disposizione di Luciano Spalletti con la maglia numero 11.: “per mio” SportFace.

