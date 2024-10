Ilnapolista.it - Naldi il fisioterapista del doping di Sinner: «Non è solo colpa mia, spero presto di poter dare la mia versione»

(Di giovedì 10 ottobre 2024)il massaggiatore deldi: «Non èmia,dila mia» La Stampa intervista Giacomoilaccusato di essere il responsabile della vicendain cui è rimasto coinvolto. È stato lui a usare la sostanza proibita per curarsi una ferita al suo dito. È stato licenziato dadopo che la vicenda è scoppiata. Qui il messaggio che scrisse su Instagram. La Stampa, con Stefano Scacchi, scrive:non sembra serbare rancore, ma ha voglia di fare chiarezza quando sarà possibile., come sta dopo tanto clamore?«Sono dispiaciuto come tutti, ma non posso dire altro perché purtroppo non è ancora finita», spiega riferendosi all’appello della Wada contro l’assoluzione dida parte dell’International Tennis Integrity Agency.