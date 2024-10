Masters 1000 Shanghai, Alcaraz: “Machac sembrava un top 5. Tour asiatico positivo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È stato un grande Tour asiatico. Vincere il titolo a Pechino è un grande risultato e a Shanghai ho fatto meglio dell’anno scorso, quindi il bilancio è positivo. Sono un po’ deluso della sconfitta di oggi. Volevo andare oltre e giocare la semifinale con Jannik, ma questo è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia prestazione qui”. Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo la sconfitta a sorpresa contro Tomas Machac ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Sarà quindi il ceco, numero 33 al mondo, a sfidare Sinner in semifinale. “Mi sentivo come se stessi giocando contro un Top 5. Non un Top 10, ma proprio Top 5 – ha aggiunto Alcaraz -. Il suo livello era molto alto. Ho aspettato che mi desse una possibilità, ma non l’ha fatto. Dal primo all’ultimo gioco, il suo livello è stato molto alto. La velocità della sua palla è stata incredibile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “È stato un grande. Vincere il titolo a Pechino è un grande risultato e aho fatto meglio dell’anno scorso, quindi il bilancio è. Sono un po’ deluso della sconfitta di oggi. Volevo andare oltre e giocare la semifinale con Jannik, ma questo è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia prestazione qui”. Lo ha detto Carlosdopo la sconfitta a sorpresa contro Tomasai quarti di finale deldi. Sarà quindi il ceco, numero 33 al mondo, a sfidare Sinner in semifinale. “Mi sentivo come se stessi giocando contro un Top 5. Non un Top 10, ma proprio Top 5 – ha aggiunto-. Il suo livello era molto alto. Ho aspettato che mi desse una possibilità, ma non l’ha fatto. Dal primo all’ultimo gioco, il suo livello è stato molto alto. La velocità della sua palla è stata incredibile.

Cina : Sinner al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters (2) - (Xin) Agenzia Xinhua. Shanghai, 09 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner gareggia durante la partita del singolare maschile degli ottavi di finale tra l’atleta italiano e lo statunitense Ben Shelton al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters di Shanghai, nella Cina orientale, oggi 9 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Cina : Sinner al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters (3) - Shanghai, 09 ott – (Xinhua) – Jannik Sinner fa un servizio durante la partita del singolare maschile degli ottavi di finale tra l’atleta italiano e lo statunitense Ben Shelton al torneo di tennis ATP World Tour Shanghai Masters di Shanghai, nella Cina orientale, oggi 9 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

